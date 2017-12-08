Лискинец получил 4 года колонии строгого режима за хищение увлажнителя воздуха

Лискинский райсуд приговорил к 4 годам колонии строгого режима 36-летнего местного жителя. Мужчина пытался ограбить магазин бытовой техники. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила помощник судьи Юлия Чернова в пятницу, 8 декабря.

Мужчина пришел в торговый центр 11 июля 2017 года. Лискинец взял с полки увлажнитель воздуха стоимостью около 3 тыс. рублей и попытался выйти из магазина. Но его заметил продавец. Сотрудник магазина бросился вслед за грабителем, догнал его. Несмотря на сопротивление мужчины, отнял похищенное и вызвал полицию.