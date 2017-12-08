Пострадавшая в ДТП в Крыму: автобус был старым

«Мы выезжали из Каштанового… Проехали чуть дальше, в сторону Кизилового, и автобус понесло на боковую и на обочине он упал», — рассказала она. Пассажирка добавила, что в месте, где автобус опрокинулся, обочина не была отделена от проезжей части бордюром. «Автобусы все старые», — отметила Кузнецова.

Читайте также Названа причина ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

По словам женщины, она регулярно на этом рейсе ездит в Симферополь: «Езжу пенсию получать, продукты закупать».

Также пострадавшая рассказала, что из автобуса после опрокидывания ее вытянули трое человек, которые на месте оказали ей первую медицинскую помощь. «У меня шесть ребер поломано и ушиб — на голове зашили рану», — уточнила Кузнецова.

В приемном покое 6-й горбольницы Симферополя, куда госпитализировали пострадавших, РИА Новости Крым пояснили, что у еще одной пассажирки сломанное ребро вонзилось в легкое.