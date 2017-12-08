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18:04 (мск), источник: РИА Крым

Пострадавшая в ДТП в Крыму: автобус был старым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. Водитель рейсового автобуса «ПАЗ», который перевернулся днем в пятницу возле села Каштановое Симферопольского района, не допускал очевидных нарушений правил дорожного движения. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила одна из пострадавших пассажирок рейса, жительница этого населенного пункта Любовь Кузнецова.

«Мы выезжали из Каштанового… Проехали чуть дальше, в сторону Кизилового, и автобус понесло на боковую и на обочине он упал», — рассказала она. Пассажирка добавила, что в месте, где автобус опрокинулся, обочина не была отделена от проезжей части бордюром. «Автобусы все старые», — отметила Кузнецова.

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По словам женщины, она регулярно на этом рейсе ездит в Симферополь: «Езжу пенсию получать, продукты закупать».

Также пострадавшая рассказала, что из автобуса после опрокидывания ее вытянули трое человек, которые на месте оказали ей первую медицинскую помощь. «У меня шесть ребер поломано и ушиб — на голове зашили рану», — уточнила Кузнецова.

В приемном покое 6-й горбольницы Симферополя, куда госпитализировали пострадавших, РИА Новости Крым пояснили, что у еще одной пассажирки сломанное ребро вонзилось в легкое.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, автобус «ПАЗ» с пассажирами перевернулся на бок в кювет в селе Каштановое Симферопольского района днем в пятницу. По данным МЧС, в результате пострадали семь человек. По факту ДТП прокуратура Симферополя проводит проверку.

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