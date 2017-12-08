В Краснодаре на Стасова горят магазины сотовой связи
С огнем борются пожарные.
С огнем борются пожарные.
Возгорание ларьков с мобильными телефонами на улице Стасова произошло в пятницу, 8 декабря. Пожар вечером увидели работники одного из магазинов и сразу же вызвали спасателей. По приезду пожарные зафиксировали, что огонь охватил 70 квадратных метров.
— Заявка о возгорании поступила в 16:56. На место выехали шесть единиц техники и 23 человека, — сообщили «Комсомольской правде» — Кубань в
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Причины возгорания выясняются, но спасатели склоняются к тому, что мог загореться счетчик. Сотрудники магазинов ждали электриков.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что пожар в недостроенной заброшенной пятиэтажке в Краснодаре мог начаться