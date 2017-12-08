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18:30 (мск), источник: Volga News

Средняя сумма взятки в Самарской области выросла до 80 тыс. рублей

В субботу, 9 декабря, отмечается международный день борьбы с коррупцией. На сегодня борьба с коррупцией — одно из приоритетных направлений работы правоохранительных органов России.

Источник: Reuters

В 2017 г. в Самарской области велась масштабная работа по этому направлению.

Как сообщил журналисту Волга Ньюс начальник УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области Михаил Яркин, за 11 месяцев 2017 г. выявлено 450 преступлений коррупционной направленности, что на 11,4% выше, чем в 2016 году.

В суд направлено 385 дел о коррупционных преступлениях.

Средняя сумма взятки в 2017 г. составила 80 тыс. 564 руб. — это больше, чем в предыдущем. При этом в отдельных случаях встречались и так называемые получения взяток «борзыми щенками» — то есть не деньгами. Например, было возбуждено уголовное дело в отношении главы Нефтегорского района, который получил от директора коммерческой организации взятку квартирой стоимостью более 700 тыс. рублей.

«Особое внимание в 2017 г. уделялось борьбе с коррупцией в сфере образования, в детских дошкольных учреждениях, — отметил Михаил Яркин. — Ко мне на личный прием приходили родители воспитанников детских садов и, в прямом смысле, плакали, рассказывая о поборах. По каждому такому факту мы досконально разбираемся, возбуждено несколько уголовных дел».

Встречались в работе УЭБиПК и комичные ситуации. Например, выявлен случай, когда мужчина за деньги получил справку об инвалидности. Сам он не знал, что в справке указано, что у него нет ноги. Во время проверки работники полиции посетили «инвалида», в течение 10 лет получавшего пособия от государства, и очень удивились, что с конечностями у того все в порядке. Теперь наказание грозит и лжеинвалиду, и тем, кто незаконно выдал справку.

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