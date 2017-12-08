В Якутии грузовик столкнулся с микроавтобусом
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пять человек погибли, трое госпитализированы в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пять человек погибли, трое госпитализированы в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в
«Вечером в пятницу в 16 км от населенного пункта Нижний Бестях на трассе Колыма произошло ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, в котором находились девять человек», — сказал собеседник агентства.
По его словам, «в результате произошедшего погибли пять человек, еще трое доставлены в медицинские учреждения».
В районном отделе ГИБДД сообщили, что причиной ДТП мог стать выезд микроавтобуса на встречную полосу.
«Предварительно [микроавтобус] УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАзом», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в районе ДТП гравийная дорога, покрытая снегом.