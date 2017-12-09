В селе Кэрпинень объявили карантин из-за свиной чумы
В селе Кэрпинень Хынчешсткого района, где подтвердила вспышка африканской свиной чумы, на два месяца ввели карантин.
В селе Кэрпинень Хынчешсткого района, где подтвердила вспышка африканской свиной чумы, на два месяца ввели карантин.
На въездах в село установили санитарные фильтры. Загон, где содержалась заболевшая свинья, продезинфицировали.
«К нам обратился владелец свиньи. Он забил животное и боялся, что мясо есть нельзя. У свиньи проявились только первые симптомы, но лабораторные анализы подтвердили заражение», — сказал инспектор Управления продовольственной безопасности Ион Плэчинтэ.
Других случаев заражения в селе пока не было. Всех животных проверяют ветеринары, а владельцам рассказывают о рисках распространения вируса.
«Мы подготовили информационные материалы. В первую очередь хотим успокоить людей, объяснить, что человеку болезнь не передается», — отметил мэр села Кэрпинень Ион Карпиняну.
Во время карантина местные жители смогут забивать животных только в присутствии ветеринара. Продажа свинины в селе запрещена. Мясо отсюда вывозить нельзя. Месяц назад вспышку свиной чумы зарегистрировали в