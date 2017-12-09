В селе Кэрпинень объявили карантин из-за свиной чумы

«К нам обратился владелец свиньи. Он забил животное и боялся, что мясо есть нельзя. У свиньи проявились только первые симптомы, но лабораторные анализы подтвердили заражение», — сказал инспектор Управления продовольственной безопасности Ион Плэчинтэ.

Других случаев заражения в селе пока не было. Всех животных проверяют ветеринары, а владельцам рассказывают о рисках распространения вируса.