В Краснодаре ликвидировали пожар в салоне сотовой связи
В пятницу, 8 декабря, спасатели потушили пожар, вспыхнувший в салоне сотовой связи.
В пятницу, 8 декабря, спасатели потушили пожар, вспыхнувший в салоне сотовой связи.
Напомним, как сообщалось ранее, заявка о возгорании магазина на улице Ставропольской поступила спасателям в 16:56. Пожар вечером увидели работники одного из магазинов и сразу же вызвали спасателей.
— В 18:35 пожар локализовали, площадь возгорания составила 150 квадратных метров, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
По предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет. Причины возгорания выясняются, но спасатели склоняются к тому, что мог загореться счетчик. Сотрудники магазинов ждали электриков.
— Огонь повредил несколько торговых павильонов. Здесь расположены как минимум четыре салона сотовых операторов, — добавили в ведомстве.