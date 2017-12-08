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20:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре ликвидировали пожар в салоне сотовой связи

В пятницу, 8 декабря, спасатели потушили пожар, вспыхнувший в салоне сотовой связи.

Напомним, как сообщалось ранее, заявка о возгорании магазина на улице Ставропольской поступила спасателям в 16:56. Пожар вечером увидели работники одного из магазинов и сразу же вызвали спасателей.

— В 18:35 пожар локализовали, площадь возгорания составила 150 квадратных метров, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. — В 18:54 огонь ликвидировали.

По предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет. Причины возгорания выясняются, но спасатели склоняются к тому, что мог загореться счетчик. Сотрудники магазинов ждали электриков.

— Огонь повредил несколько торговых павильонов. Здесь расположены как минимум четыре салона сотовых операторов, — добавили в ведомстве.

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