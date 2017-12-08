Под Уфой в аварию попал реанимобиль, перевозивший тяжелобольного пациента
УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Под Уфой, в поселке 8 марта реанимобиль со спецсигналом, который вез тяжелобольного пациента, попал в аварию.
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УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Под Уфой, в поселке 8 марта реанимобиль со спецсигналом, который вез тяжелобольного пациента, попал в аварию.
Машина скорой помощи выезжала с улицы Агрономической на Алексеевское шоссе. По главной дороге двигался ВАЗ-2114, который впоследствии въехал в левое крыло автомобиля экстренной помощи.
На место происшествия прибыли еще два экипажа с медиками. Они госпитализировали как человека из скорой, попавшей в ДТП, так и пассажира «четырнадцатой». Последний не был пристегнут ремнем безопасности и сильной ударился головой об стекло. Водители никаких травм не получили, сообщается в паблике «Дорожный патруль Уфа».