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8 декабря, источник: ИА Башинформ

Под Уфой в аварию попал реанимобиль, перевозивший тяжелобольного пациента

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Под Уфой, в поселке 8 марта реанимобиль со спецсигналом, который вез тяжелобольного пациента, попал в аварию.

Машина скорой помощи выезжала с улицы Агрономической на Алексеевское шоссе. По главной дороге двигался ВАЗ-2114, который впоследствии въехал в левое крыло автомобиля экстренной помощи.

На место происшествия прибыли еще два экипажа с медиками. Они госпитализировали как человека из скорой, попавшей в ДТП, так и пассажира «четырнадцатой». Последний не был пристегнут ремнем безопасности и сильной ударился головой об стекло. Водители никаких травм не получили, сообщается в паблике «Дорожный патруль Уфа».

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