Пожар на заводе «Пигмент» потушен
Пожар на территории завода «Пигмент» в Петербурге ликвидирован. Дорожная полиция возобновила движение по Октябрьской набережной.
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Пожар на территории завода «Пигмент» в Петербурге ликвидирован. Дорожная полиция возобновила движение по Октябрьской набережной.
Как сообщает ГУ МЧС Петербурга вечером 8 декабря, открытое горение в бетонном ангаре с отходами производства пластиковых изделий ликвидировано в 21.26.
По данным УГИБДД, движение на Октябрьской набережной возобновлено.