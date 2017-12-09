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09:15 (мск), источник: Фонтанка

Пожар на заводе «Пигмент» потушен

Пожар на территории завода «Пигмент» в Петербурге ликвидирован. Дорожная полиция возобновила движение по Октябрьской набережной.

Как сообщает ГУ МЧС Петербурга вечером 8 декабря, открытое горение в бетонном ангаре с отходами производства пластиковых изделий ликвидировано в 21.26.

По данным УГИБДД, движение на Октябрьской набережной возобновлено.

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