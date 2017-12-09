Всплывший газопровод (дюкер) перекрыл вход в Севастопольскую бухту

8 декабря в 17:20 в на пульт оперативно-диспетчерской службы Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что на выходе из Севастопольской бухты произошло всплытие газопровода (дюкера) одной из двух веток среднего давления диаметром 400 мм и протяженностью 620 м, что мешает судоходству.