Всплывший газопровод (дюкер) перекрыл вход в Севастопольскую бухту
8 декабря в 17:20 в на пульт
8 декабря в 17:20 в на пульт
К месту были направлены силы и средства Специализированного отряда Главного управления МЧС России по г. Севастополю.
По состоянию на 18:40 водолазами МЧС России обследовано 200 метров первой ветки. Угрозы обрыва газопровода не было обнаружено. На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Севастополя будет рассмотрен вопрос проведения работ по устранению данного происшествия, — уточнили в МЧС.
По состоянию на 19:00 у входа в бухту в ожидании находилось одно рыболовецкое судно. Оно было перенаправлено в бухту Стрелецкую.