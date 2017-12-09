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09:44 (мск), источник: КрымPress

Всплывший газопровод (дюкер) перекрыл вход в Севастопольскую бухту

8 декабря в 17:20 в на пульт оперативно-диспетчерской службы Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что на выходе из Севастопольской бухты произошло всплытие газопровода (дюкера) одной из двух веток среднего давления диаметром 400 мм и протяженностью 620 м, что мешает судоходству.

К месту были направлены силы и средства Специализированного отряда Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

По состоянию на 18:40 водолазами МЧС России обследовано 200 метров первой ветки. Угрозы обрыва газопровода не было обнаружено. На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Севастополя будет рассмотрен вопрос проведения работ по устранению данного происшествия, — уточнили в МЧС.

По состоянию на 19:00 у входа в бухту в ожидании находилось одно рыболовецкое судно. Оно было перенаправлено в бухту Стрелецкую.

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