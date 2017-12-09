В Усть-Каменогорске столкнулись трамвай и иномарка

Источник: Zakon.kz

В Усть-Каменогорске 7 декабря в областном центре произошло ДТП с участием общественного транспорта и легкового автомобиля, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-avto. kz.

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Днем на улице Казахстан внимание прохожих приковал к себе необычный инцидент. Поперек трамвайных путей стояла японская иномарка, а ей в бок уперся трамвай.

По версии очевидцев происшествия, водитель Mitsubishi Outlander выехал на рельсы, не убедившись в безопасности движения.

На кадрах с места происшествия, выложенных в одном из автомобильных сообществ города, можно заметить, что многотонный состав несколько метров протащил автомобиль, однако о пострадавших не сообщается.