В Усть-Каменогорске столкнулись трамвай и иномарка
По версии очевидцев происшествия, водитель Mitsubishi Outlander выехал на рельсы, не убедившись в безопасности движения.
По версии очевидцев происшествия, водитель Mitsubishi Outlander выехал на рельсы, не убедившись в безопасности движения.
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Днем на улице Казахстан внимание прохожих приковал к себе необычный инцидент. Поперек трамвайных путей стояла японская иномарка, а ей в бок уперся трамвай.
По версии очевидцев происшествия, водитель Mitsubishi Outlander выехал на рельсы, не убедившись в безопасности движения.
На кадрах с места происшествия, выложенных в одном из автомобильных сообществ города, можно заметить, что многотонный состав несколько метров протащил автомобиль, однако о пострадавших не сообщается.
В полиции данный инцидент комментировать отказались, сославшись на неосведомленность.