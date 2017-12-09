Школьница из Актау потеряла 70 процентов зрения после избиения одноклассниками

Источник: Tengrinews

Все произошло на большой перемене, когда классный руководитель вышла из кабинета. Одну из учениц педагог оставила следить за порядком. С ней у Миланы и произошел конфликт, который очень быстро перерос в драку.

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«Я вышла, вернулась, все орали. Я сказала: “Можно потише?”, они не отреагировали, посмотрели на меня и отвернулись. Потом я на доске написала: “Заткнитесь”, — у нее истерика началась: “Кто это сделал?”. Все показали на меня, потом она взяла грязную тряпку и в меня кинула, я встала по-любому, и в нее тоже кинула. И она сказала: “Кто хотите, бейте Милану”, — потом она сказала: “Бейте Милану!” Один мальчик на меня напал, трое держали», — поделилась пострадавшая ученица.

После драки у третьеклассницы диагностировали сотрясение. Она неделю провела в больнице. После избиения Милана на 70 процентов лишилась зрения и теперь постоянно ходит к окулисту. Сейчас она продолжает лечение на дому и еще год будет стоять на учете у невропатолога. Под запретом пока активный образ жизни, компьютер и даже чтение книг. Врачи надеются, что зрение еще восстановится.

«Когда ее избили, она обратилась к медсестре школы, но медсестра и учительница меня в курс дела не поставили. Я пришла, я узнала это только от дочки», — поделилась мать девочки Тамара Исаева.

«Головные боли усилились, сильные постоянные, уже беспокоили головокружения. Тревожный, беспокойный сон, трудно засыпала. Также помутнение, снижение зрения, круги, потемнение перед глазами. И мной девочка была направлена на стационарное лечение в детскую областную больницу», — рассказала врач детской поликлиники № 2 Актау Кырмызы Казиева.

В школе уверяют, не защищают тех, кто устроил драку, но и наказывать не торопятся. Говорят, что Милана сама «далеко не подарок» и вполне могла спровоцировать потасовку.

«Милана — очень высокая рослая девочка. Вот этот мальчик, который ее ударил, это был один мальчик, который ударил, а второй просто держал как бы Милану. Там никто не избивал, там об избиении речи не было, он был в два раза меньше Миланы», — заявила директор школы № 7 Актау Кажета Бекжанова.

В отделе образования уже начали проверку. Чиновники обещают разобрать конфликт всесторонне, собираются даже подключить психологов.

«На комиссии по делам несовершеннолетних мы все будем это рассматривать детально. Конечно, это школа-лицей, это первый такой случай, что произошло. Мы хотим, чтоб дети были дружные, поэтому какая причина была, со всеми еще раз переговорим», — отметила руководитель отдела образования акимата Актау Светлана Тулебаева.