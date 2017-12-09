Школьница из Актау потеряла 70 процентов зрения после избиения одноклассниками
В Актау школьница Милана Минсин частично потеряла зрение после того, как ее избили одноклассники, сообщает телеканал КТК.
В Актау школьница Милана Минсин частично потеряла зрение после того, как ее избили одноклассники, сообщает телеканал КТК.
Все произошло на большой перемене, когда классный руководитель вышла из кабинета. Одну из учениц педагог оставила следить за порядком. С ней у Миланы и произошел конфликт, который очень быстро перерос в драку.
«Я вышла, вернулась, все орали. Я сказала: “Можно потише?”, они не отреагировали, посмотрели на меня и отвернулись. Потом я на доске написала: “Заткнитесь”, — у нее истерика началась: “Кто это сделал?”. Все показали на меня, потом она взяла грязную тряпку и в меня кинула, я встала
После драки у третьеклассницы диагностировали сотрясение. Она неделю провела в больнице. После избиения Милана на 70 процентов лишилась зрения и теперь постоянно ходит к окулисту. Сейчас она продолжает лечение на дому и еще год будет стоять на учете у невропатолога. Под запретом пока активный образ жизни, компьютер и даже чтение книг. Врачи надеются, что зрение еще восстановится.
«Когда ее избили, она обратилась к медсестре школы, но медсестра и учительница меня в курс дела не поставили. Я пришла, я узнала это только от дочки», — поделилась мать девочки Тамара Исаева.
«Головные боли усилились, сильные постоянные, уже беспокоили головокружения. Тревожный, беспокойный сон, трудно засыпала. Также помутнение, снижение зрения, круги, потемнение перед глазами. И мной девочка была направлена на стационарное лечение в детскую областную больницу», — рассказала врач детской поликлиники № 2 Актау Кырмызы Казиева.
В школе уверяют, не защищают тех, кто устроил драку, но и наказывать не торопятся. Говорят, что Милана сама «далеко не подарок» и вполне могла спровоцировать потасовку.
«Милана — очень высокая рослая девочка. Вот этот мальчик, который ее ударил, это был один мальчик, который ударил, а второй просто держал как бы Милану. Там никто не избивал, там об избиении речи не было, он был в два раза меньше Миланы», — заявила директор школы № 7 Актау Кажета Бекжанова.
В отделе образования уже начали проверку. Чиновники обещают разобрать конфликт всесторонне, собираются даже подключить психологов.
«На комиссии по делам несовершеннолетних мы все будем это рассматривать детально. Конечно, это
Тамара Исаева надеется, что наказание понесет администрация лицея. По ее словам, травмы в стенах школы дочь получает не впервые. Буквально месяц назад Милане уже ломали палец. На этот раз женщина написала заявление в прокуратуру.