В Ставрополе обезвредили трех боевиков

Источник: РИА Новости

«В ходе проведения КТО в доме по адресу переулок Симферопольский дом 4/2 была заблокирована группа лиц, планировавшая совершение террористических актов в местах массового пребывания людей, трое вооруженных преступников обезврежены, угроза жизни, здоровью и имуществу граждан ликвидирована. Оперативная обстановка на территории края никаких изменений не претерпела», — говорится в сообщении.

«В результате проведенных мероприятий по предотвращению теракта принято решение об окончании КТО с 04.30 мск субботы на части территории Ставрополя», — отметили в УФСБ.