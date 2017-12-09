Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA беспрецедентными санкциями
На лице американца выросли грибы
Юлия Ковальчук показала фигуру через 2 месяца после родов
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Редкий выход: Любовь Толкалина вывела в свет 16-летнюю дочку
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Су-30СМ совершил фантастический маневр в небе над Сирией
Олимпийские чемпионы высказались о поездке на ОИ
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать результаты ОИ-2014
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Назван самый богатый в мире видеоблогер
Christian Louboutin создал обувь по мотивам «Звездных войн»
Лавров отреагировал на выкрики журналистки из США — СМИ
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Собчак ответила на выдвижение Путина в президенты
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12Задержание Михаила Саакашвили
09:59 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на главбуха детского сада завели уголовное дело о хищениях

В отношении главного бухгалтера омского детсада возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств путем присвоения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

По версии следствия, женщина, два года проработавшая в детском саду главным бухгалтером, незаконно начисляла себе завышенные премии и присваивала бюджетные деньги, похитив в общей сложности 350 тысяч.

В настоящее время следователи и полицейские проверяют, были ли аналогичные факты хищения в других учреждениях во время работы подозреваемой, сообщает пресс-служба омского Следкома. Расследование продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СМИ: США введут санкции против России из-за РСМД
Умер народный артист СССР Леонид Броневой
Трамп присудил США победу в двух мировых войнах
Саакашвили объявил голодовку в СИЗО
Сквер у посольства РФ в Киеве решили назвать в честь Немцова
Профессии с самыми быстрорастущими зарплатами
Как изменились цены на популярные подарки к Новому году
Спорт
«Спартак» — ЦСКА. Прощальное дерби Московские клубы встретятся в последний раз - не только в этом году, но и в сезоне
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь