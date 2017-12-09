В Омске на главбуха детского сада завели уголовное дело о хищениях
В отношении главного бухгалтера омского детсада возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств путем присвоения.
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В отношении главного бухгалтера омского детсада возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств путем присвоения.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
По версии следствия, женщина, два года проработавшая в детском саду главным бухгалтером, незаконно начисляла себе завышенные премии и присваивала бюджетные деньги, похитив в общей сложности 350 тысяч.
В настоящее время следователи и полицейские проверяют, были ли аналогичные факты хищения в других учреждениях во время работы подозреваемой, сообщает