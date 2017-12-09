В Омске на главбуха детского сада завели уголовное дело о хищениях

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

По версии следствия, женщина, два года проработавшая в детском саду главным бухгалтером, незаконно начисляла себе завышенные премии и присваивала бюджетные деньги, похитив в общей сложности 350 тысяч.