Три крупных пожара унесли жизни людей в Новосибирской области

Первым загорелся дом в селе Скала Колыванского района. К моменту прибытия спасателей постройка была полностью охвачена огнем. Хозяин выбраться не смог. Причина возгорания — неисправность печи.

Аналогичный случай — в Тогучинском районе, в селе Пойменное. Там к началу тушения частично обрушились перекрытия. 55-летний мужчина погиб под завалами.

В Искитимском районе уже к утру вспыхнул металлический вагончик. Молодого человека, который находился внутри, также спасти не удалось.