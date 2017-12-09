Три крупных пожара унесли жизни людей в Новосибирской области
Ночью в Новосибирской области вспыхнули сразу три крупных пожара. Каждый унёс жизни людей.
Ночью в Новосибирской области вспыхнули сразу три крупных пожара. Каждый унёс жизни людей.
Первым загорелся дом в селе Скала Колыванского района. К моменту прибытия спасателей постройка была полностью охвачена огнем. Хозяин выбраться не смог. Причина возгорания — неисправность печи.
Аналогичный случай — в Тогучинском районе, в селе Пойменное. Там к началу тушения частично обрушились перекрытия. 55-летний мужчина погиб под завалами.
В Искитимском районе уже к утру вспыхнул металлический вагончик. Молодого человека, который находился внутри, также спасти не удалось.