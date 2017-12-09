Американский суд постановил изъять имущество Саипова в Узбекистане
Американский суд постановил изъять имущество у выходца из Узбекистана на территории США и других стран.
Американский суд постановил изъять имущество у выходца из Узбекистана на территории США и других стран.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Американский суд постановил изъять имущество у выходца из Узбекистана на территории США и других стран. Родители террориста могут лишиться дома, а он сам — двух фирм.
Об этом сообщает Лайф со ссылкой на постановление
Судья Южного округа потребовала арестовать все имущество, в том числе и то, которое 29-летний выходец из Узбекистана мог использовать для подготовки теракта. У Саипова в США живут жена и дети, поэтому они также могут лишиться дома. Под угрозой оказалась и недвижимость родителей террориста: если власти Узбекистана пойдут навстречу требованиям США, их дом могут обратить в доход американского бюджета.
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В грузовике нашли записку, где Саипов присягал на верность террористической организации ИГИЛ. Его обвиняют по 22 пунктам: убийство, причинение вреда здоровью и даже финансирование терроризма. Как выяснилось, он каждый месяц направлял некоторые суммы радикалам из ИГИЛ. Среди прочего в документах говорится о полной конфискации имущества.
«Своим поступком Саипов продемонстрировал жестокое пренебрежение к человеческой жизни, сознательно направив автомобиль в толпу, — пишет американский суд. — Учитывая все вышесказанное [и степень тяжести деяний], ответчик должен передать США все права на владение своим имуществом и активами, как местными, так и зарубежными. Это требование включает также передачу денежной суммы, в которую оценивается все имущество».
Федералы нацелились и на активы семьи Саиповых в Узбекистане. Если узбекские спецслужбы удовлетворят требования американских коллег, своего дома могут лишиться родители Саипова.
Меж тем сам Саипов, кажется, совершенно не обеспокоен тем, что фактически оставил семью без средств к существованию, а родителям доставил много горя. Он отказывается признавать вину и даже требовал к себе в больничную палату флаг ИГИЛ. Следующее заседание с судом присяжных назначено на конец января.