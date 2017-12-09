ВАЗ вылетел с дороги и перевернулся во время снегопада под Чебаркулем

Так, в 14.40 на 32-м километре автодороги Кундравы — Варламово 29-летний водитель, управляя ВАЗ-21120, в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость движения, совершил съезд в правый кювет по ходу движения, после чего машина опрокинулась на крышу.

«В результате ДТП телесные повреждения получили сам водитель и его пассажиры — женщина 1959 года рождения и мужчина 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

Еще одна авария произошла в 18.10 на 2-м километре автодороги Чебаркуль — Мисяш: 19-летний водитель на ВАЗ-21124 во время метели слетел с дороги в правый кювет и врезался в дерево. Молодой человек госпитализирован.

А в 18.50 инспекторы выезжали на 3-й километр автодороги Чебаркуль — Миасс, где 24-летний водитель ВАЗ-21102, несмотря на снежную пелену, резко снизившую видимость, разогнался, выехал на встречку, где врезался в Opel Astra и в результате получил телесные повреждения.