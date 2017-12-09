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10:39 (мск), источник: dostup1.ru

ВАЗ вылетел с дороги и перевернулся во время снегопада под Чебаркулем

В Чебаркульском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства трех автоаварий, случившихся в условиях снегопада в пятницу, 8 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Так, в 14.40 на 32-м километре автодороги Кундравы — Варламово 29-летний водитель, управляя ВАЗ-21120, в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость движения, совершил съезд в правый кювет по ходу движения, после чего машина опрокинулась на крышу.

«В результате ДТП телесные повреждения получили сам водитель и его пассажиры — женщина 1959 года рождения и мужчина 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

Еще одна авария произошла в 18.10 на 2-м километре автодороги Чебаркуль — Мисяш: 19-летний водитель на ВАЗ-21124 во время метели слетел с дороги в правый кювет и врезался в дерево. Молодой человек госпитализирован.

А в 18.50 инспекторы выезжали на 3-й километр автодороги Чебаркуль — Миасс, где 24-летний водитель ВАЗ-21102, несмотря на снежную пелену, резко снизившую видимость, разогнался, выехал на встречку, где врезался в Opel Astra и в результате получил телесные повреждения.

Напомним, снег идет в Челябинской области повсеместно, осложняя дорожную обстановку и снижая видимость. Сотрудники ГИБДД просят южноуральцев по возможности отложить поездки. В случае выхода на трассы — соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива.

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