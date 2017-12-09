У жительницы Омска похитили с карты 160 тысяч рублей

Источник: Аргументы и факты

49-летняя омичка искала дополнительный заработок и разместила своё резюме в интернете.

«На следующий день на мобильный телефон ей позвонил неизвестный и предложил присмотреть за больной родственницей. Мужчина убедил потерпевшую продиктовать номер банковской карты, чтобы перечислить деньги на продукты. Омичка выполнила все указания лженанимателя. А позже с её карты сняли все деньги», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области.

Как выяснили оперативники, мошенник получил доступ к мобильному банку женщины и смог управлять её счетами.

Полицейские направили запрос в банк, чтобы узнать, куда перевели деньги с карты потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

УМВД России по Омской области напоминает:

— Не сообщайте никому реквизиты вашего счёта, банковской карты, а также логин и пароли от интернет-банка.

— Не совершайте операций через банкомат по просьбе незнакомых людей.

— Не отправляйте смс на незнакомые номера.