У жительницы Омска похитили с карты 160 тысяч рублей
Полицейские Омска выясняют обстоятельства хищения 160 тысяч рублей у жительницы Октябрьского округа.
Полицейские Омска выясняют обстоятельства хищения 160 тысяч рублей у жительницы Октябрьского округа.
49-летняя омичка искала дополнительный заработок и разместила своё резюме в интернете.
«На следующий день на мобильный телефон ей позвонил неизвестный и предложил присмотреть за больной родственницей. Мужчина убедил потерпевшую продиктовать номер банковской карты, чтобы перечислить деньги на продукты. Омичка выполнила все указания лженанимателя. А позже с её карты сняли все деньги», — рассказали в
Как выяснили оперативники, мошенник получил доступ к мобильному банку женщины и смог управлять её счетами.
Полицейские направили запрос в банк, чтобы узнать, куда перевели деньги с карты потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
УМВД России по Омской области напоминает:
— Не сообщайте никому реквизиты вашего счёта, банковской карты, а также логин и пароли от
— Не совершайте операций через банкомат по просьбе незнакомых людей.
— Не отправляйте смс на незнакомые номера.
— Если вы стали жертвой подобного преступления, сразу обращайтесь в дежурную часть отдела полиции вашего района.