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10:28 (мск), источник: АиФ Омск

У жительницы Омска похитили с карты 160 тысяч рублей

Полицейские Омска выясняют обстоятельства хищения 160 тысяч рублей у жительницы Октябрьского округа.

Источник: Аргументы и факты

49-летняя омичка искала дополнительный заработок и разместила своё резюме в интернете.

«На следующий день на мобильный телефон ей позвонил неизвестный и предложил присмотреть за больной родственницей. Мужчина убедил потерпевшую продиктовать номер банковской карты, чтобы перечислить деньги на продукты. Омичка выполнила все указания лженанимателя. А позже с её карты сняли все деньги», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области.

Как выяснили оперативники, мошенник получил доступ к мобильному банку женщины и смог управлять её счетами.

Полицейские направили запрос в банк, чтобы узнать, куда перевели деньги с карты потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

УМВД России по Омской области напоминает:

— Не сообщайте никому реквизиты вашего счёта, банковской карты, а также логин и пароли от интернет-банка.

— Не совершайте операций через банкомат по просьбе незнакомых людей.

— Не отправляйте смс на незнакомые номера.

— Если вы стали жертвой подобного преступления, сразу обращайтесь в дежурную часть отдела полиции вашего района.

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