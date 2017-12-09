Пятнадцать сайтов в Крыму торговали дипломами

В ведомстве подчёркивают — подобные предложения влекут за собой административную и уголовную ответственность. С учетом того, что законодательство запрещает сообщать информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность, прокурор города Симферополя предъявил исковые заявления в суд о признании выявленной информации запрещенной к размещению на территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.