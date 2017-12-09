В воронежском Дворце творчества детей кормили запрещенными продуктами

Потенциально опасными и некачественными продуктами питались и студенты Воронежского института экономики и социального управления. Так, на поставляемые в вуз мучные кулинарные изделия отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие качество и безопасность выпечки. Ничего не было известно и о сроках хранения мучного.
По факту произошедшего прокуратурой Воронежа были возбуждены административные дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Теперь два виновника будут вынуждены заплатить штраф в размере 6 тысяч рублей на каждого.