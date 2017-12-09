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10:55 (мск), источник: 36on.ru

В воронежском Дворце творчества детей кормили запрещенными продуктами

При приготовлении блюд для воспитанников Дворца творчества детей и молодежи повара использовали запрещенные в детском питании продукты. Теперь виновные в нарушении будут наказаны по административной статье.

Потенциально опасными и некачественными продуктами питались и студенты Воронежского института экономики и социального управления. Так, на поставляемые в вуз мучные кулинарные изделия отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие качество и безопасность выпечки. Ничего не было известно и о сроках хранения мучного.

По факту произошедшего прокуратурой Воронежа были возбуждены административные дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Теперь два виновника будут вынуждены заплатить штраф в размере 6 тысяч рублей на каждого.

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