В воронежском Дворце творчества детей кормили запрещенными продуктами

Потенциально опасными и некачественными продуктами питались и студенты Воронежского института экономики и социального управления. Так, на поставляемые в вуз мучные кулинарные изделия отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие качество и безопасность выпечки. Ничего не было известно и о сроках хранения мучного.