Житель Самарской области поджог склад, чтобы отомстить за задержку зарплаты

В результате пожара имущество 62-летнего бизнесмена из Осиновки было практически полностью уничтожено.

Для расследования причин возникновения пожара с места происшествия сотрудниками правоохранительных органов были изъяты угли и другие улики. Исследование образцов показало, что пожар возник в результате поджога. Также сотрудники полиции опросили владельца склада, местного 62-летнего предпринимателя. В результате опроса бизнесмена, очевидцев и свидетелей пожара было установлено, что к поджогу может быть причастен один из местных жителей.

Подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний местный житель. В содеянном мужчина сознался. Склад он поджег из-за того, что между ним и предпринимателем возник спор по поводу выплаты зарплаты.

В результате пожара склад, где хранились семена подсолнечника и химические вещества для сельскохозяйственных работ, был нанесен ущерб в размере 1,5 млн рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.