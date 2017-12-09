Житель Самарской области поджог склад, чтобы отомстить за задержку зарплаты
43-летний житель села Осиновка Ставропольского района Самарской области поджег склад, принадлежащий местному предпринимателю.
43-летний житель села Осиновка Ставропольского района Самарской области поджег склад, принадлежащий местному предпринимателю.
В результате пожара имущество 62-летнего бизнесмена из Осиновки было практически полностью уничтожено.
Для расследования причин возникновения пожара с места происшествия сотрудниками правоохранительных органов были изъяты угли и другие улики. Исследование образцов показало, что пожар возник в результате поджога. Также сотрудники полиции опросили владельца склада, местного 62-летнего предпринимателя. В результате опроса бизнесмена, очевидцев и свидетелей пожара было установлено, что к поджогу может быть причастен один из местных жителей.
Подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний местный житель. В содеянном мужчина сознался. Склад он поджег
В результате пожара склад, где хранились семена подсолнечника и химические вещества для сельскохозяйственных работ, был нанесен ущерб в размере 1,5 млн рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Напомним, за первое полугодие 2017 года в региональную трудовую инспекцию поступило 2000 обращений, было выявлено 1642 нарушения трудового кодекса. Общие долги по зарплате в Самарской области по итогам первого полугодия 2017 года составили 300 млн рублей.