Водитель сбил пешехода в Оршанском районе и скрылся

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев наезда на пешехода, который произошел вечером 8 декабря, сообщили Sputnik в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

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Инцидент произошел в вечером в пятницу (после 18:00) возле деревни Гришаны. Неизвестный водитель совершил наезд на жителя Витебска 1972 года рождения — мужчина направлялся к автобусной остановке. В ГАИ сообщили, что он был трезв и при себе имел сумку со световозвращающими элементами.

С травмами различной степени тяжести пострадавшего пешехода госпитализировали.

«Установлено, что автомобиль виновника имеет повреждения левой передней фары и левого зеркала», — сказали в ГАИ.