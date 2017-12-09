Водитель сбил пешехода в Оршанском районе и скрылся
Установлено, что автомобиль виновника имеет повреждения левой передней фары и левого зеркала.
Установлено, что автомобиль виновника имеет повреждения левой передней фары и левого зеркала.
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев наезда на пешехода, который произошел вечером 8 декабря, сообщили Sputnik в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел в вечером в пятницу (после 18:00) возле деревни Гришаны. Неизвестный водитель совершил наезд на жителя Витебска 1972 года рождения — мужчина направлялся к автобусной остановке. В ГАИ сообщили, что он был трезв и при себе имел сумку со световозвращающими элементами.
С травмами различной степени тяжести пострадавшего пешехода госпитализировали.
«Установлено, что автомобиль виновника имеет повреждения левой передней фары и левого зеркала», — сказали в ГАИ.
Инспекторы просят очевидцев происшествия, водителей, которые в это время проезжали мимо и имеют запись видеорегистратора, позвонить в Госавтоинспекцию по номерам (+375 29) 721−44−44, (+375 29) 621−44−44 или 102.