За «казахские понты» полиция наказала водителей двух Range Rover в Алматы

Источник: Nur.kz

Полицейские наказали владельцев двух Range Rover, которые ездили с одним номером на двоих в Алматы, передает NUR.KZ.

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Пресс-секретарь ДВД по городу Алматы Салтанат Азирбек сообщила, что полицейские установили личности нарушителей и привлекли к ответственности.

«Водитель, который отдал свой передний госномер, привлечен к административной ответственности по ст. 590 ч. 2 КоАП (управление транспортным средством без номерных знаков). Штраф 10 МРП — 19 820 тенге.

Второй водитель, использовавший чужой госзнак, привлечен по ст. 590 ч. 3 КоАП (установка подложного регистрационного номерного знака), 15 МРП — 29 730 тенге. В отношении этого же водителя составлен протокол по ст. 590 ч. 4 КоАП (управление автомобилем с подложным номерным знаком). Штраф по ней составил 20 МРП — 39 640 тенге, — пояснила пресс-секретарь.