За «казахские понты» полиция наказала водителей двух Range Rover в Алматы
Алматинская полиция установила, наказала нарушителей и отчиталась перед общественностью в течении часа.
Алматинская полиция установила, наказала нарушителей и отчиталась перед общественностью в течении часа.
Полицейские наказали владельцев двух Range Rover, которые ездили с одним номером на двоих в Алматы, передает NUR.KZ.
«Водитель, который отдал свой передний госномер, привлечен к административной ответственности по ст. 590 ч. 2 КоАП (управление транспортным средством без номерных знаков). Штраф 10 МРП — 19 820 тенге.
Второй водитель, использовавший чужой госзнак, привлечен по ст. 590 ч. 3 КоАП (установка подложного регистрационного номерного знака), 15 МРП — 29 730 тенге. В отношении этого же водителя составлен протокол по ст. 590 ч. 4 КоАП (управление автомобилем с подложным номерным знаком). Штраф по ней составил 20 МРП — 39 640 тенге, — пояснила
Напоминаем, что в Алматы на видео сняли, как два автомобиля Range Rover ездили с одним номерным знаком.