В Уфе иномарка врезалась в опору тоннеля и перевернулась

Очевидцы аварии поспешили на помощь нерадивому водителю и поставили автомобиль обратно на четыре колеса. В результате ДТП владелец машины отделался лишь легким испугом. К счастью, участники движения избежали столкновения с «перевертышем».

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД заподозрили водителя в том, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. После проверки на алкотестере подозрения подтвердились — прибор показал 0, 688 промилле алкоголя в крови.