В Уфе иномарка врезалась в опору тоннеля и перевернулась
Вечером 8 декабря на проспекте Салавата Юлаева водитель за рулем «Рено» при въезде в тоннель врезался в опору. От удара легковушка перевернулась на крышу, сообщает «Дорожный патруль».
Вечером 8 декабря на проспекте Салавата Юлаева водитель за рулем «Рено» при въезде в тоннель врезался в опору. От удара легковушка перевернулась на крышу, сообщает «Дорожный патруль».
Очевидцы аварии поспешили на помощь нерадивому водителю и поставили автомобиль обратно на четыре колеса. В результате ДТП владелец машины отделался лишь легким испугом. К счастью, участники движения избежали столкновения с «перевертышем».
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД заподозрили водителя в том, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. После проверки на алкотестере подозрения подтвердились — прибор показал 0, 688 промилле алкоголя в крови.