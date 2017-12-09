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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе иномарка врезалась в опору тоннеля и перевернулась

Вечером 8 декабря на проспекте Салавата Юлаева водитель за рулем «Рено» при въезде в тоннель врезался в опору. От удара легковушка перевернулась на крышу, сообщает «Дорожный патруль».

Очевидцы аварии поспешили на помощь нерадивому водителю и поставили автомобиль обратно на четыре колеса. В результате ДТП владелец машины отделался лишь легким испугом. К счастью, участники движения избежали столкновения с «перевертышем».

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД заподозрили водителя в том, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. После проверки на алкотестере подозрения подтвердились — прибор показал 0, 688 промилле алкоголя в крови.

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