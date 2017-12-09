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10:12 (мск), источник: Вести Сочи

Почти на полтора часа задержался авиарейс Москва — Сочи из-за дебоша на борту

Ночью в столичном аэропорту Внуково задержался рейс авиакомпании Utair 579 Москва — Сочи. Самолет должен был отправиться в пункт назначения в 00:10, но вылет задержали из проблем с двумя пассажирами.

Источник: Вести Сочи

Перед отправкой борта двое мужчин устроили в салоне лайнера скандал и буквально набрасывались с кулаками на других пассажиров, сообщает «Пятый канал».

Командир корабля вызвал полицию, но одному наряду не удалось урезонить дебоширов. Пришлось вызывать подмогу, буйных пассажиров сняли с рейса в 00:50. В отношении одного из них, 30-летнего мужчины, составлен протокол об административном нарушении по статье о появлении в общественном месте в состоянии опьянения.

По данным справочной службы аэропорта, рейс Utair 579 смог вылететь из Внуково в 1:38 и прибыл в Сочи в 3:33.

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