Почти на полтора часа задержался авиарейс Москва — Сочи из-за дебоша на борту

Перед отправкой борта двое мужчин устроили в салоне лайнера скандал и буквально набрасывались с кулаками на других пассажиров, сообщает «Пятый канал».

Командир корабля вызвал полицию, но одному наряду не удалось урезонить дебоширов. Пришлось вызывать подмогу, буйных пассажиров сняли с рейса в 00:50. В отношении одного из них, 30-летнего мужчины, составлен протокол об административном нарушении по статье о появлении в общественном месте в состоянии опьянения.