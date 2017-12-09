Самарского прокурора задержали из-за покровительства ОПГ «Законовские»

8 декабря в Самаре сотрудники ФСБ «повязали» прокурора Безенчукского района Андрея Павлова. Раннее сообщалось, что Павлов попался на взятке в размере 750 тысяч рублей от некого «криминального элемента».

Федеральный канал «Россия 24» передает, что Павлов покровительствовал ОПГ «Законовские», орудующей в Самаре с девяностых годов. Сейчас в группировке активно идет борьба за власть. Подробности — в сюжете.