В Башкирии жители целой деревни вынуждены пить ржавую воду
За 10 лет система водоснабжения оказалась сильно изношена. Жидкость в трубах непригодна для употребления в пищу, население опасается за своё здоровье.
За 10 лет система водоснабжения оказалась сильно изношена. Жидкость в трубах непригодна для употребления в пищу, население опасается за своё здоровье.
Качество воды сказывается на здоровье, говорят жители Васильевки.
По воду многие ездят к роднику в деревню Макарово Ишимбайского района. Но это не все могут себе позволить.
Водопровод в посёлке появился всего 10 лет назад. Проблема в том, что улица Тупиковая действительно оказалась тупиком. Именно здесь заканчивается водоснабжение, а израсходовать весь объём воды жители не успевают. Этой жидкостью местное население опасается даже мыться.
С данной проблемой люди обращались в самые разные инстанции. Решение есть, но его стоимость около двух миллионов рублей. Разработкой проекта в районной администрации обещают заняться в 2018-м. При достаточном объёме финансирования из местного бюджета чистая вода посёлке появится уже к концу следующего года.