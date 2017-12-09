В Башкирии жители целой деревни вынуждены пить ржавую воду

Качество воды сказывается на здоровье, говорят жители Васильевки. Из-за ржавчины в трубах портится и одежда, школьная форма выглядит застиранной. Фильтры для очистки воды не справляются и стиральные машины постепенно выходят из строя. За собственный счёт жители отправили воду на экспертизу.

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По воду многие ездят к роднику в деревню Макарово Ишимбайского района. Но это не все могут себе позволить.

Водопровод в посёлке появился всего 10 лет назад. Проблема в том, что улица Тупиковая действительно оказалась тупиком. Именно здесь заканчивается водоснабжение, а израсходовать весь объём воды жители не успевают. Этой жидкостью местное население опасается даже мыться.