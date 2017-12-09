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11:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Миллеровском районе пропала женщина, страдающая провалами памяти

В Ростовской области пропала 57-летняя женщина, страдающая кратковременными провалами памяти.

«Сотрудники ОМВД России по Миллеровскому району устанавливают местонахождение Чеверды Любови Ивановны, 23.05.1960 года рождения, которая 5 декабря текущего года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — говорится в сообщении областного МВД.

В день исчезновения женщина была одета в замшевый плащ коричневого цвета, длинную серую юбку, короткие черные сапоги.

Сведения о пропавшей женщине можно сообщить по телефонам: 8 (863) 852−96−64 или 02.

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