В Миллеровском районе пропала женщина, страдающая провалами памяти
В Ростовской области пропала 57-летняя женщина, страдающая кратковременными провалами памяти.
В Ростовской области пропала 57-летняя женщина, страдающая кратковременными провалами памяти.
«Сотрудники ОМВД России по Миллеровскому району устанавливают местонахождение Чеверды Любови Ивановны,
В день исчезновения женщина была одета в замшевый плащ коричневого цвета, длинную серую юбку, короткие черные сапоги.
Сведения о пропавшей женщине можно сообщить по телефонам: