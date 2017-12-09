В Миллеровском районе пропала женщина, страдающая провалами памяти

«Сотрудники ОМВД России по Миллеровскому району устанавливают местонахождение Чеверды Любови Ивановны, 23.05.1960 года рождения, которая 5 декабря текущего года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — говорится в сообщении областного МВД.