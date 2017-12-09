Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA беспрецедентными санкциями
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Венгры начали массово покидать Закарпатскую область Украины
Почему Михаил Кононов не любил своего героя из "Большой перемены"
Назван самый богатый в мире видеоблогер
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
Су-30СМ совершил фантастический маневр в небе над Сирией
Олимпийские чемпионы высказались о поездке на ОИ
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать результаты ОИ-2014
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Наталья Подольская позирует в изысканном кружевном платье
Редкий выход: Любовь Толкалина вывела в свет 16-летнюю дочку
Лавров отреагировал на выкрики журналистки из США — СМИ
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
РФ отвечает НАТО «Черной вдовой»: корабли в Крыму беспокоят США
Запад ответил на выдвижение Путина в президенты
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12Задержание Михаила Саакашвили
10:31 (мск), источник: Sputnik

Граждане Узбекистана осуждены за сбыт 85 кг героина в Московском регионе

Суд избрал меру наказания для виновных в виде лишения свободы на сроки от 7 до 18 лет в зависимости от степени участия.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Московский областной суд признал виновными в торговле наркотиками восемь граждан Узбекистана и Таджикистана, у них изъяли более 85 килограмм героина, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Читайте также
Американский суд постановил изъять имущество Саипова в Узбекистане

«Указанные лица совместно с соучастниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, создали преступное сообщество, целью которого являлся сбыт в Московском регионе героина. Деятельность сообщества была пресечена в 2014 году. Из незаконного оборота изъято свыше 85 килограмм героина», — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что наркотик реализовывался через тайники-закладки, а для постоянных клиентов существовала система поощрения в виде скидок и бонусов в зависимости от объема приобретаемого товара.

Суд признал их виновными в совершении преступлений по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нём», «Незаконный сбыт наркотических средств» и «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств» и избрал меру наказания в виде лишения свободы на сроки от 7 до 18 лет в зависимости от степени участия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Шавкат Мирзиёев впервые обратится к парламенту с посланием
Усманов — главе МОК: позвольте атлетам увидеть флаг РФ на Олимпиаде
СМИ: США введут санкции против России из-за РСМД
Умер народный артист СССР Леонид Броневой
Трамп присудил США победу в двух мировых войнах
Саакашвили объявил голодовку в СИЗО
Сквер у посольства РФ в Киеве решили назвать в честь Немцова
Профессии с самыми быстрорастущими зарплатами
Как изменились цены на популярные подарки к Новому году
Спорт
«Спартак» — ЦСКА. Прощальное дерби Московские клубы встретятся в последний раз - не только в этом году, но и в сезоне
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь