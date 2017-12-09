Граждане Узбекистана осуждены за сбыт 85 кг героина в Московском регионе

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Московский областной суд признал виновными в торговле наркотиками восемь граждан Узбекистана и Таджикистана, у них изъяли более 85 килограмм героина, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

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«Указанные лица совместно с соучастниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, создали преступное сообщество, целью которого являлся сбыт в Московском регионе героина. Деятельность сообщества была пресечена в 2014 году. Из незаконного оборота изъято свыше 85 килограмм героина», — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что наркотик реализовывался через тайники-закладки, а для постоянных клиентов существовала система поощрения в виде скидок и бонусов в зависимости от объема приобретаемого товара.