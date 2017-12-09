Граждане Узбекистана осуждены за сбыт 85 кг героина в Московском регионе
Суд избрал меру наказания для виновных в виде лишения свободы на сроки от 7 до 18 лет в зависимости от степени участия.
Суд избрал меру наказания для виновных в виде лишения свободы на сроки от 7 до 18 лет в зависимости от степени участия.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Московский областной суд признал виновными в торговле наркотиками восемь граждан Узбекистана и Таджикистана, у них изъяли более 85 килограмм героина, сообщает
«Указанные лица совместно с соучастниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, создали преступное сообщество, целью которого являлся сбыт в Московском регионе героина. Деятельность сообщества была пресечена в 2014 году. Из незаконного оборота изъято свыше 85 килограмм героина», — говорится в сообщении.
Ведомство указывает, что наркотик реализовывался через
Суд признал их виновными в совершении преступлений по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нём», «Незаконный сбыт наркотических средств» и «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств» и избрал меру наказания в виде лишения свободы на сроки от 7 до 18 лет в зависимости от степени участия.