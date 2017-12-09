Суд продлил арест бывшему главе Боготола
Железнодорожный суд Красноярска принял решение о продлении ареста бывшему главе Боготола Андрею Артибякину. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Об этом сообщили СМИ.
Железнодорожный суд Красноярска принял решение о продлении ареста бывшему главе Боготола Андрею Артибякину. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Об этом сообщили СМИ.
Срок заключения был продлен на 2,5 месяца. Артибякин останется под арестом до 26 февраля 2018 года.
Напомним, в 2014 году мэр Боготола вместе с депутатом местного Горсовета использовали поддельный договор найма квартиры, чтобы создать видимость проживания человека в аварийном доме. После этого «нуждающийся» получил жилье в новой квартире как переселенец. Стоимость жилья составила 1,76 млн рублей. Члены преступной сделки планировали продать жилье, а полученные деньги разделить.
Следователи завел уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
В октябре этого года стало известно, что и.о. главы Боготола стала заместитель главы города по