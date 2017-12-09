Суд продлил арест бывшему главе Боготола

Срок заключения был продлен на 2,5 месяца. Артибякин останется под арестом до 26 февраля 2018 года.

Напомним, в 2014 году мэр Боготола вместе с депутатом местного Горсовета использовали поддельный договор найма квартиры, чтобы создать видимость проживания человека в аварийном доме. После этого «нуждающийся» получил жилье в новой квартире как переселенец. Стоимость жилья составила 1,76 млн рублей. Члены преступной сделки планировали продать жилье, а полученные деньги разделить.

Следователи завел уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».