Три человека пострадали в ДТП в Учалинском районе

«На 80 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс 30-летняя местная жительница за рулём ВАЗ-2115, предположительно, превысила безопасную скорость и не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дорожный знак», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по республике Башкортостан.

В ДТП пострадали три человека: водитель и её два пассажира — 59-летний мужчина и 63-летняя жительница Зилаирского района. С травмами различной степени тяжести их увезли в больницу.