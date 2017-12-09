Три человека пострадали в ДТП в Учалинском районе
Авария произошла днём 8 декабря в Учалинском районе Башкирии.
Авария произошла днём 8 декабря в Учалинском районе Башкирии.
«На 80 км автодороги
В ДТП пострадали три человека: водитель и её два пассажира — 59-летний мужчина и 63-летняя жительница Зилаирского района. С травмами различной степени тяжести их увезли в больницу.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых тринадцать человек получили травмы.