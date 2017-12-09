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11:32 (мск), источник: АиФ Уфа

Три человека пострадали в ДТП в Учалинском районе

Авария произошла днём 8 декабря в Учалинском районе Башкирии.

«На 80 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс 30-летняя местная жительница за рулём ВАЗ-2115, предположительно, превысила безопасную скорость и не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дорожный знак», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по республике Башкортостан.

В ДТП пострадали три человека: водитель и её два пассажира — 59-летний мужчина и 63-летняя жительница Зилаирского района. С травмами различной степени тяжести их увезли в больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых тринадцать человек получили травмы.

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