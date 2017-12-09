В Воронеже МАЗ врезался в поезд с укладочным краном: локомотив сошел с рельсов
Грузовик «МАЗ-5440» врезался в поезд с укладочным краном, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Грузовик «МАЗ-5440» врезался в поезд с укладочным краном, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
ДТП случилось в Воронеже на улице Новосибирской в 17:55 пятницы, 8 декабря.
Фура, за рулем которой был 53-летний житель Краснодарского края, влетела в локомотив ЧМЭ3. Тепловозом, который ехал слева направо по ходу движения грузовика, управлял 55-летний воронежец. МАЗ наехал на стрелу укладочного крана. Последняя платформа локомотива сошла с рельсов. Горожане опубликовали фотографии ДТП в соцсети.
В результате аварии никто не пострадал. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.