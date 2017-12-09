Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA беспрецедентными санкциями
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться
Редкий выход: Любовь Толкалина вывела в свет 16-летнюю дочку
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать результаты ОИ-2014
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Назван самый богатый в мире видеоблогер
Christian Louboutin создал обувь по мотивам «Звездных войн»
Лавров отреагировал на выкрики журналистки из США — СМИ
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
Погребинский о ситуации в Донбассе: Россия введет войска
Запад ответил на выдвижение Путина в президенты
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
14События недели в фотографиях
11:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже МАЗ врезался в поезд с укладочным краном: локомотив сошел с рельсов

Грузовик «МАЗ-5440» врезался в поезд с укладочным краном, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП случилось в Воронеже на улице Новосибирской в 17:55 пятницы, 8 декабря.

Фура, за рулем которой был 53-летний житель Краснодарского края, влетела в локомотив ЧМЭ3. Тепловозом, который ехал слева направо по ходу движения грузовика, управлял 55-летний воронежец. МАЗ наехал на стрелу укладочного крана. Последняя платформа локомотива сошла с рельсов. Горожане опубликовали фотографии ДТП в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате аварии никто не пострадал. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Источник: главой администрации Новоусманского района может стать Дмитрий Маслов
СМИ: США введут санкции против России из-за РСМД
Умер народный артист СССР Леонид Броневой
Трамп присудил США победу в двух мировых войнах
Саакашвили объявил голодовку в СИЗО
Сквер у посольства РФ в Киеве решили назвать в честь Немцова
Профессии с самыми быстрорастущими зарплатами
Как изменились цены на популярные подарки к Новому году
Спорт
Моуринью против Гвардиолы: главное в Европе в уик-энд Чемпионат Англии в выходные подарит болельщикам два исторически принципиальных дерби — мерсисайдское и манкунианское
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь