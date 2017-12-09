В Воронеже МАЗ врезался в поезд с укладочным краном: локомотив сошел с рельсов

ДТП случилось в Воронеже на улице Новосибирской в 17:55 пятницы, 8 декабря.

Фура, за рулем которой был 53-летний житель Краснодарского края, влетела в локомотив ЧМЭ3. Тепловозом, который ехал слева направо по ходу движения грузовика, управлял 55-летний воронежец. МАЗ наехал на стрелу укладочного крана. Последняя платформа локомотива сошла с рельсов. Горожане опубликовали фотографии ДТП в соцсети.