В Перми заблокировали сайты, предлагающие купить свидетельства о сдаче ЕГЭ
Прокуратура заблокировала сайты, предлагающие купить свидетельства о сдаче ЕГЭ в Перми.
Прокуратура заблокировала сайты, предлагающие купить свидетельства о сдаче ЕГЭ в Перми.
В интернете в свободном доступе на четырёх сайтах предлагали купить в краевой столице свидетельства о результатах сдачи единого государственного экзамена. По информации, размещённой в сети, пермяки могли купить заполненный и удостоверенный необходимыми печатями официальный бланк о результатах экзамена. Такие свидетельства необходимы для поступления в учебные заведения.
Как сообщает краевая прокуратура, свободный доступ к подобным сайтам способствует нарушению законодательства об образовании, умышленному искажению результатов государственной итоговой аттестации и влечёт совершение административных правонарушений и
По обращению прокурора суд заблокировал незаконные