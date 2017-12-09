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11:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми заблокировали сайты, предлагающие купить свидетельства о сдаче ЕГЭ

Прокуратура заблокировала сайты, предлагающие купить свидетельства о сдаче ЕГЭ в Перми.

Источник: Аргументы и факты

В интернете в свободном доступе на четырёх сайтах предлагали купить в краевой столице свидетельства о результатах сдачи единого государственного экзамена. По информации, размещённой в сети, пермяки могли купить заполненный и удостоверенный необходимыми печатями официальный бланк о результатах экзамена. Такие свидетельства необходимы для поступления в учебные заведения.

Как сообщает краевая прокуратура, свободный доступ к подобным сайтам способствует нарушению законодательства об образовании, умышленному искажению результатов государственной итоговой аттестации и влечёт совершение административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний.

По обращению прокурора суд заблокировал незаконные интернет-ресурсы.

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