В Перми заблокировали сайты, предлагающие купить свидетельства о сдаче ЕГЭ

В интернете в свободном доступе на четырёх сайтах предлагали купить в краевой столице свидетельства о результатах сдачи единого государственного экзамена. По информации, размещённой в сети, пермяки могли купить заполненный и удостоверенный необходимыми печатями официальный бланк о результатах экзамена. Такие свидетельства необходимы для поступления в учебные заведения.