В Челябинской области украли табун лошадей

С пастбища злоумышленники украли табун из 27 лошадей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Местный житель, которому принадлежали лошади, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Между тем, сотрудники отделов полиции совместно с бойцами СОБР Росгвардии задержали группу лиц, подозреваемых в этом преступлении. Задержано всего четверо южноуральцев, старшему из которых 53 года, младшему — 33. Максимальное наказание, которое им грозит — 10 лет лишения свободы. Сейчас с задержанными проводятся дальнейшие процессуальные действия.