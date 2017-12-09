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11:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области украли табун лошадей

В Брединском районе Челябинской области совершена крупная кража. Похищенное оценивается в сумму более миллиона рублей.

С пастбища злоумышленники украли табун из 27 лошадей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Местный житель, которому принадлежали лошади, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Между тем, сотрудники отделов полиции совместно с бойцами СОБР Росгвардии задержали группу лиц, подозреваемых в этом преступлении. Задержано всего четверо южноуральцев, старшему из которых 53 года, младшему — 33. Максимальное наказание, которое им грозит — 10 лет лишения свободы. Сейчас с задержанными проводятся дальнейшие процессуальные действия.

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