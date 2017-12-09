В Крыму с пирса упал мужчина
В пятницу, 8 декабря, в восемь вечера в Черном море начал тонуть мужчина. Чрезвычайное происшествие произошло на пирсе в Евпатории, в районе набережной имени первой
В пятницу, 8 декабря, в восемь вечера в Черном море начал тонуть мужчина. Чрезвычайное происшествие произошло на пирсе в Евпатории, в районе набережной имени первой
— По прибытии спасатели установили, что 28-летний мужчина не удержал равновесие на пирсе и упал в воду, — сообщает
На улице темень — хоть глаза выколи. Вдобавок достать человека из Черного моря мешали железобетонные конструкции.
Но сотрудники «КРЫМ-СПАС» вооружились спасательным кругом и альпинистским снаряжением и вытащили из холодной воды молодого человека.
Затем они срезали металлическое ограждение пирса и передали мужчину сотрудникам скорой медицинской помощи.
Надо отметить, что всего с начала года спасатели «КРЫМ-СПАС» 47 раз спасали людей из водной стихии.