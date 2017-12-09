В Крыму с пирса упал мужчина

Источник: Комсомольская правда

— По прибытии спасатели установили, что 28-летний мужчина не удержал равновесие на пирсе и упал в воду, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

На улице темень — хоть глаза выколи. Вдобавок достать человека из Черного моря мешали железобетонные конструкции.

Но сотрудники «КРЫМ-СПАС» вооружились спасательным кругом и альпинистским снаряжением и вытащили из холодной воды молодого человека.

Затем они срезали металлическое ограждение пирса и передали мужчину сотрудникам скорой медицинской помощи.