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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму с пирса упал мужчина

В пятницу, 8 декабря, в восемь вечера в Черном море начал тонуть мужчина. Чрезвычайное происшествие произошло на пирсе в Евпатории, в районе набережной имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Источник: Комсомольская правда

— По прибытии спасатели установили, что 28-летний мужчина не удержал равновесие на пирсе и упал в воду, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

На улице темень — хоть глаза выколи. Вдобавок достать человека из Черного моря мешали железобетонные конструкции.

Но сотрудники «КРЫМ-СПАС» вооружились спасательным кругом и альпинистским снаряжением и вытащили из холодной воды молодого человека.

Затем они срезали металлическое ограждение пирса и передали мужчину сотрудникам скорой медицинской помощи.

Надо отметить, что всего с начала года спасатели «КРЫМ-СПАС» 47 раз спасали людей из водной стихии.

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