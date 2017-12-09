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11:38 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области двое мужчин попались на серии краж из магазинов и почты

В Воронежской области полиции продолжает распутывать клубок преступлений, в которых подозревают 20 и 32-летнего жителей Таловского района.

Источник: Новости Воронежа

Наши земляки уже сознались в кражах из торговых точек и отделений почты в Бобровском, Новохоперском, Острогожском и Подпоренском районах. И вот накануне злоумышленники сознались также в хищениях из магазинов Бутурлиновки и села Клёповка этого района.

По версии следствия, подозреваемые пошли «на дело» 31 июля 2017 года. Они на легковушке поехали в Бутурлиновку. Монтировкой с двери сорвали замок и проникли в помещение магазина.

«Похитили 12 тысяч рублей, ноутбук и другое имущество, — отметили в МВД. — Собственник понес ущерб в 40 тысяч рублей».

В село Клеповка молодые люди приехали уже в ночь на 9 августа 2017-го. Разбили окно и попали в магазин на улице Советской. Похитили день, еду и другие предметы — на 10 тысяч рублей.

Отметим, по фактам возбуждены уголовные дела за кражу. Воронежцам светит до 5 лет лишения свободы.

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