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12Задержание Михаила Саакашвили
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11:39 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили задержали на квартире экс-начальника полиции Луганской области

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Cаакашвили был задержан на квартире бывшего начальника управления украинской полиции в Луганской области, который был уволен из рядов полиции несколько месяцев назад, сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

Саакашвили был задержан в Киеве накануне вечером.

«Полковник полиции Юрий Покиньборода, на чьей квартире задержали без сопротивления и без пострадавших разыскиваемое и подозреваемое лицо-апатрида Саакашвили, пять месяцев назад был уволен из рядов Национальной полиции по сокращению штатов. Он действительно прошлой зимой возглавлял полицию Луганской области, но на данный момент не является действующим сотрудником правоохранительных органов», — написал Шевченко в субботу в Facebook.

По его словам, к бывшему полицейскому правоохранители претензий пока не имеют.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор.

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11:27 (мск)© Ньюстюб
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