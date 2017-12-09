Саакашвили задержали на квартире экс-начальника полиции Луганской области
КИЕВ, 9 дек — РИА Новости.
КИЕВ, 9 дек — РИА Новости.
Саакашвили был задержан в Киеве накануне вечером.
«Полковник полиции Юрий Покиньборода, на чьей квартире задержали без сопротивления и без пострадавших разыскиваемое и подозреваемое
По его словам, к бывшему полицейскому правоохранители претензий пока не имеют.
Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор.