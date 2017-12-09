Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA беспрецедентными санкциями
Названа самая пьющая страна Европы
Венгры начали массово покидать Закарпатскую область Украины
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться
Christian Louboutin создал обувь по мотивам «Звездных войн»
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
17-летняя падчерица Урганта покорила Сеть красотой – СМИ
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
СМИ: смерть Родченкова приведет к бойкоту ЧМ-2018 в РФ
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Лавров отреагировал на выкрики журналистки из США — СМИ
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Собчак ответила на выдвижение Путина в президенты
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12Лесные пожары в Калифорнии
12:24 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Этой ночью квартал клубов и баров на Думской улице несколько часов был под пристальным вниманием правоохранителей

Ночью знаменитый квартал клубов и баров на Думской улице несколько часов был под пристальным вниманием правоохранителей. Судя по всему, такой интерес со стороны полицейских вызван критикой депутатов Законодательного собрания Петербурга.

В среду на заседании местные думцы вспоминали Думскую улицу из-за пьяных драк и даже перестрелок с поножовщиной.

Развлекательный квартал, по их информации, часто фигурирует в криминальных хрониках. За полгода почти 200 протоколов за хулиганство и распитие алкоголя. А 18 человек стали фигурантами уголовных дел. Впрочем, петербуржцев и гостей города присутствие усиленных нарядов полиции в привычном месте отдыха не беспокоило. Правоохранители вели себя максимально корректно, отмечали прохожие.

Как усмирить ночную жизнь Петербурга в парламенте пока не решили. Но уже призвали губернатора дать поручение администрации Центрального района создать рабочую комиссию из разных органов власти для решения этой проблемы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
СМИ: США введут санкции против России из-за РСМД
Умер народный артист СССР Леонид Броневой
Трамп присудил США победу в двух мировых войнах
Тимошенко попросила Порошенко освободить Саакашвили
Сквер у посольства РФ в Киеве решили назвать в честь Немцова
Российские саночники проголосовали за выступление на ОИ-2018
Как изменились цены на популярные подарки к Новому году
Спорт
Моуринью против Гвардиолы: главное в Европе в уик-энд Чемпионат Англии в выходные подарит болельщикам два исторически принципиальных дерби — мерсисайдское и манкунианское
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь