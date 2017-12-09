Этой ночью квартал клубов и баров на Думской улице несколько часов был под пристальным вниманием правоохранителей

В среду на заседании местные думцы вспоминали Думскую улицу из-за пьяных драк и даже перестрелок с поножовщиной.

Развлекательный квартал, по их информации, часто фигурирует в криминальных хрониках. За полгода почти 200 протоколов за хулиганство и распитие алкоголя. А 18 человек стали фигурантами уголовных дел. Впрочем, петербуржцев и гостей города присутствие усиленных нарядов полиции в привычном месте отдыха не беспокоило. Правоохранители вели себя максимально корректно, отмечали прохожие.