Под Волгоградом в квартире заживо сгорел мужчина
Трагедия произошла в городе Котово 8 декабря.
Трагедия произошла в городе Котово 8 декабря.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера
— Как выяснилось, в городе Котово на улице Свердлова в квартире пятиэтажного дома горели домашние вещи на площади 7 кв. м. Пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений. На месте происшествии обнаружен 56-летний погибший мужчина, — сообщили в
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.