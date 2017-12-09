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12:15 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом в квартире заживо сгорел мужчина

Трагедия произошла в городе Котово 8 декабря.

Источник: РИАЦ

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 14.55.

— Как выяснилось, в городе Котово на улице Свердлова в квартире пятиэтажного дома горели домашние вещи на площади 7 кв. м. Пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений. На месте происшествии обнаружен 56-летний погибший мужчина, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

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