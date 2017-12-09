Динар Гильмутдинов назвал самую опасную дорогу в Уфе

В ГИБДД по Башкирии провели анализ и выявили самый опасный участок движения транспорта в Уфе. Главный инспектор Динар Гильмутдинов поделился информацией со своими подписчиками в социальной сети.

Согласно сообщению, самый аварийный участок движения в башкирской столице — автодорога Уфа-Шакша. С начала года на этой дороге произошло 16 ДТП, в которых погибло 4 человека и 16 получили травмы различной тяжести.

Главной причиной аварий на шакшинской дороге в ГИБДД называют высокую колейность дорожного покрытия, которая в настоящее время достигает 7 см при допустимых 3,5 см. В течении года ведомство направляло в адрес администрации Уфы 7 предписаний с требованием исправить недостатки, из-за которых происходят частые аварии.