Динар Гильмутдинов назвал самую опасную дорогу в Уфе
Главный инспектор ГИБДД по Башкирии рассказал о причинах большого количества аварий на этом участке.
Главный инспектор ГИБДД по Башкирии рассказал о причинах большого количества аварий на этом участке.
В ГИБДД по Башкирии провели анализ и выявили самый опасный участок движения транспорта в Уфе. Главный инспектор Динар Гильмутдинов поделился информацией со своими подписчиками в социальной сети.
Согласно сообщению, самый аварийный участок движения в башкирской столице — автодорога
Главной причиной аварий на шакшинской дороге в ГИБДД называют высокую колейность дорожного покрытия, которая в настоящее время достигает 7 см при допустимых 3,5 см. В течении года ведомство направляло в адрес администрации Уфы 7 предписаний с требованием исправить недостатки,
Главный инспектор ГИБДД по Башкирии также отмечает, что в настоящее время на данном участке сохраняется угроза возникновения автомобильных аварий, которая с выпадением снега значительно повысилась.