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12:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный петербуржец с гранатой угрожал взорвать Мариинскую больницу

ЧП произошло вечером 8 декабря. Около десяти часов в приемное отделение Мариинской больницы заявился 51-летний мужчина.

Петербуржец был изрядно пьян, а в руке он держал гранату. Медикам он заявил, что взорвет приемный покой. Испугавшиеся врачи немедленно вызвали охрану.

— Применив боевые приемы и спецсредства, сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Мужчина был доставлен в 78 отдел полиции, — сообщают в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось позднее, врачам Мариинской больницы он решил отомстить за ненадлежащее лечение его отца. Граната, которой хулиган решил припугнуть медиков, оказалась муляжом.

— На место выезжали взрывотехники ОМОН и следственно-оперативная группа. Муляж гранаты «РГД -5» был изят. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», — уточнили в пресс-службе Росгвардии.

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