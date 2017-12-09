Пьяный петербуржец с гранатой угрожал взорвать Мариинскую больницу

Петербуржец был изрядно пьян, а в руке он держал гранату. Медикам он заявил, что взорвет приемный покой. Испугавшиеся врачи немедленно вызвали охрану.

— Применив боевые приемы и спецсредства, сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Мужчина был доставлен в 78 отдел полиции, — сообщают в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось позднее, врачам Мариинской больницы он решил отомстить за ненадлежащее лечение его отца. Граната, которой хулиган решил припугнуть медиков, оказалась муляжом.