Пьяный петербуржец с гранатой угрожал взорвать Мариинскую больницу
ЧП произошло вечером 8 декабря. Около десяти часов в приемное отделение Мариинской больницы заявился 51-летний мужчина.
ЧП произошло вечером 8 декабря. Около десяти часов в приемное отделение Мариинской больницы заявился 51-летний мужчина.
Петербуржец был изрядно пьян, а в руке он держал гранату. Медикам он заявил, что взорвет приемный покой. Испугавшиеся врачи немедленно вызвали охрану.
— Применив боевые приемы и спецсредства, сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Мужчина был доставлен в 78 отдел полиции, — сообщают в
Как выяснилось позднее, врачам Мариинской больницы он решил отомстить за ненадлежащее лечение его отца. Граната, которой хулиган решил припугнуть медиков, оказалась муляжом.
— На место выезжали взрывотехники ОМОН и