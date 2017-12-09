Госавтоинспекция предупредила о возможных ЧС из-за снега в Омске

В связи с ожидающимся выпадением осадков омская Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость, а также избегать беспорядочного маневрирования и резких торможений и следить за знаками.

Внимательность и осторожность при такой погоде следует проявить и пешеходам. В частности, следует использовать световозвращающие элементы в одежде, ходить только по тротуарам, а переходить через дорогу по пешеходным переходам, убедившись перед этим в безопасности ситуации.