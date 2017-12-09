В Челябинске сгорел киоск, есть пострадавшие
В Челябинске в 7:50 произошло возгорание киоска. По словам очевидцев, есть пострадавшие, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Челябинске в 7:50 произошло возгорание киоска. По словам очевидцев, есть пострадавшие, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
ЧП случилось на улице Молодогвардейцев возле гостиницы «Виктория». Один из очевидцев выложил фото пожарных машин у сгоревшего киоска в социальной сети. Люди сообщают, что пострадало двое мужчин — их увезли на «скорой».
Пострадавшие пытались потушить ларек самостоятельно до приезда пожарных, но получили ожоги.
По данным ГУ МЧС по Челябинской области, киоск тушили 8 человек и 2 единицы техники. Спустя 10 минут пламя ликвидировали. Причины пожара и информация о пострадавших уточняется.