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13:44 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске сгорел киоск, есть пострадавшие

В Челябинске в 7:50 произошло возгорание киоска. По словам очевидцев, есть пострадавшие, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

ЧП случилось на улице Молодогвардейцев возле гостиницы «Виктория». Один из очевидцев выложил фото пожарных машин у сгоревшего киоска в социальной сети. Люди сообщают, что пострадало двое мужчин — их увезли на «скорой».

Пострадавшие пытались потушить ларек самостоятельно до приезда пожарных, но получили ожоги.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, киоск тушили 8 человек и 2 единицы техники. Спустя 10 минут пламя ликвидировали. Причины пожара и информация о пострадавших уточняется.

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