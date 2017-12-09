Кавказцы не прошли фейсконтроль и устроили стрельбу в ресторане на Энгельса

По предварительным данным, пятеро уроженцев ближнего зарубежья попытались пройти в ресторан, однако сотрудники заведения отказались впускать их, поскольку те были сильно пьяны. Мужчины, разгневанные тем, что не прошли фейсконтроль, достали оружие и несколько раз выстрелили в 43-летнего стажера-администратора, после чего сели в белую иномарку с нечитаемыми номерами и скрылись в неизвестном направлении.