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13:29 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Кавказцы не прошли фейсконтроль и устроили стрельбу в ресторане на Энгельса

В Петербурге пьяные кавказцы устроили стрельбу в ресторане, передает MR7.ru.

Вооруженный конфликт произошел в ночь на 9 ноября в заведении, расположенном в доме № 154 на проспекте Энгельса.

По предварительным данным, пятеро уроженцев ближнего зарубежья попытались пройти в ресторан, однако сотрудники заведения отказались впускать их, поскольку те были сильно пьяны. Мужчины, разгневанные тем, что не прошли фейсконтроль, достали оружие и несколько раз выстрелили в 43-летнего стажера-администратора, после чего сели в белую иномарку с нечитаемыми номерами и скрылись в неизвестном направлении.

Администратор ресторана выжил, но ему потребовалась медицинская помощь.

Стрелявших разыскивает полиция.

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