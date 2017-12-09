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14:07 (мск), источник: СуперОмск

Пьяный работник СТО разбил машину клиента об дерево и вернул ее на место

Владелец автомобиля оценил ущерб в 100 тысяч рублей.

Как рассказали в омской полиции, 27-летний работник СТО в Омске, будучи пьяным, решил на принадлежащем клиенту автомобиле «Хонда Интегра» отправиться к своему знакомому в Морозовку. При этом омича не смутило, что у машины неисправны тормоза.

На обратном пути мужчина въехал в дерево, но решил, что никто ничего не заметит, после чего вернул машину на СТО. Однако владелец станции техобслуживания заметил царапины на двери и смятое крыло уже на следующее утро. Он обратился в полицию.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос по факту нарушения ПДД и эксплуатации автомобиля.

Отмечается также, что ранее подозреваемый был лишен водительских прав, но это не помешало ему сесть пьяным за руль. Расследование продолжатся.

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