Неизвестные изуродовали «русалок» на Садовой улице в Петербурге

Неизвестные практически отбили голову одной из русалок, а двух других облили краской. По мнению активистов, вскоре барельефы могут быть полностью разрушены. Представители «Красивого Петербурга» намерены отправить обращения в полицию и КГИОП и добиться того, чтобы вандалы были найдены и наказаны, а «русалки» — восстановлены.