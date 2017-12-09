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13:53 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Неизвестные изуродовали «русалок» на Садовой улице в Петербурге

Вандалы изуродовали старинные барельефы в виде русалок в центре Северной столицы, сообщают активисты движения «Красивый Петербург».

Речь идет о лепнине на фасаде дома Николаевых, расположенного на углу Садовой улицы и Банковского переулка.

Неизвестные практически отбили голову одной из русалок, а двух других облили краской. По мнению активистов, вскоре барельефы могут быть полностью разрушены. Представители «Красивого Петербурга» намерены отправить обращения в полицию и КГИОП и добиться того, чтобы вандалы были найдены и наказаны, а «русалки» — восстановлены.

Пострадавшие от рук вандалов барельефы уже неоднократно подвергались атаке. В 2014 году один из барельефов был разбит. После обращения граждан его отреставрировали.

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