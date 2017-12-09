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17:10 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области из-за лобового столкновения иномарок пострадали женщина и ребенок

В Свердловской области под Кушвой накануне вечером произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Как сообщает отделение пропаганды УГИБДД по региону, на трассе между поселком Баранчинским и Кушвой лоб в лоб столкнулись автомобили Mazda и Dodge Caravan. Авария произошла во время снегопада. По предварительным данным, женщина-водитель Mazda превысила скорость и потеряла контроль над машиной.

В результате машину вынесло на встречную полосу, где в этот момент ехал Dodge. В ДТП женщина-водитель получила перелом ноги. У ее 3-летнего сына оказались более тяжелые травмы, несмотря на то, что он находился в детском кресле. Его отправили в реанимацию.

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