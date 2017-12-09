На шахте «Кальинская» в Свердловской области в результате горного удара погиб рабочий
На шахте «Кальинская» в Свердловской области (Североуральский бокситовый рудник, входит в РУСАЛ), погиб рабочий. Прокуратура организовала проверку.
На шахте «Кальинская» в Свердловской области (Североуральский бокситовый рудник, входит в РУСАЛ), погиб рабочий. Прокуратура организовала проверку.
Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось вечером 8 декабря: на панельном штреке отметки в результате динамического проявления горного давления (удара) произошел выброс кусков горной массы с кровли и стенок выработки. В результате погиб
«Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ, а также соблюдения техники безопасности. Запрошена документация с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало Накануне.RU, в июле этого года на шахте «Кальинская» погиб машинист электровоза. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.