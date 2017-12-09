Трассу М-5 закрыли для большегрузов из-за снегопада в Челябинской области

«В настоящее время на участке с 1 548 по 1 780 километр федеральной автодороги Москва — Челябинск (от Аши до Миасса) в связи с осадками в виде снега закрыто движение грузового транспорта», — говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей сообщают о километровых пробках на трассе и делятся фотографиями заторов.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-39967965&id=456239417&hash=819137e1c5652151&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Уважаемые водители. Почти на всей территории трассы М-5 — огромные пробки. Люди стоят более трех часов.

Кому необходимо добраться до других городов — езжайте по объездным дорогам», — гласит объявление в группе «ЧП ДТП Златоуст Челябинск».

<div id="vk_post_-136564805_10921"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-136564805_10921", -136564805, 10921, '9GnBstY6Lstw4hGo6S6-NDmGIA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации синоптиков, подобные погодные условия сохранятся еще как минимум сутки.

На всех автодорогах федерального и областного значения работают дополнительные наряды ДПС ГИБДД, которые осуществляют надзор за движением и своевременно оказывают помощь автомобилистам.