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15:13 (мск), источник: dostup1.ru

Трассу М-5 закрыли для большегрузов из-за снегопада в Челябинской области

Более 200 километров трассы М-5 «Урал» в Челябинской области закрыли для грузовиков из-за метели — ограничение введено до 22.00 субботы, 9 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию ГИБДД.

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«В настоящее время на участке с 1 548 по 1 780 километр федеральной автодороги Москва — Челябинск (от Аши до Миасса) в связи с осадками в виде снега закрыто движение грузового транспорта», — говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей сообщают о километровых пробках на трассе и делятся фотографиями заторов.

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«Уважаемые водители. Почти на всей территории трассы М-5 — огромные пробки. Люди стоят более трех часов.
Кому необходимо добраться до других городов — езжайте по объездным дорогам», — гласит объявление в группе «ЧП ДТП Златоуст Челябинск».

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По информации синоптиков, подобные погодные условия сохранятся еще как минимум сутки.

На всех автодорогах федерального и областного значения работают дополнительные наряды ДПС ГИБДД, которые осуществляют надзор за движением и своевременно оказывают помощь автомобилистам.

Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей воздержаться от поездок в данном направлении.

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