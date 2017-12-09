Трассу М-5 закрыли для большегрузов из-за снегопада в Челябинской области
Более 200 километров трассы М-5 «Урал» в Челябинской области закрыли для грузовиков
Более 200 километров трассы М-5 «Урал» в Челябинской области закрыли для грузовиков
«В настоящее время на участке с 1 548 по 1 780 километр федеральной автодороги Москва — Челябинск (от Аши до Миасса) в связи с осадками в виде снега закрыто движение грузового транспорта», — говорится в сообщении.
Пользователи соцсетей сообщают о километровых пробках на трассе и делятся фотографиями заторов.
«Уважаемые водители. Почти на всей территории трассы М-5 — огромные пробки. Люди стоят более трех часов.
Кому необходимо добраться до других городов — езжайте по объездным дорогам», — гласит объявление в группе «ЧП ДТП Златоуст Челябинск».
По информации синоптиков, подобные погодные условия сохранятся еще как минимум сутки.
На всех автодорогах федерального и областного значения работают дополнительные наряды ДПС ГИБДД, которые осуществляют надзор за движением и своевременно оказывают помощь автомобилистам.
Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей воздержаться от поездок в данном направлении.