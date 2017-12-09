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15:35 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Пенсионерка упала с эскалатора и сломала ногу в петербургском метро

Пожилая женщина упала с эскалатора в петербургском метро, передает АН «Оперативное прикрытие».

Несчастный случай произошел около 13.30 8 декабря на станции «Площадь Восстания».

По предварительной информации, 65-летняя пассажирка оступилась и потеряла равновесие. В результате падения она сломала ногу.

Пенсионерку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом малой берцовой кости и повреждение левого коленного сустава.

Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести. По факту травмирования пассажирки ведется проверка.

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